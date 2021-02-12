Предприниматель Ильгиз Хилажев отрицает причастность к поджогу автомобиля уфимского адвоката

Директор ООО «Банфининвест» Ильгиз Хилажев отрицает причастность к поджогу автомобиля уфимского адвоката Романа Петрова. Инцидент произошел в ночь на 10 февраля, господин Петров заявлял, что это могло быть связано с конфликтом между ним и господином Хилажевым.

Ильгиз Хилажев сообщил “Ъ-Уфа”, что не имеет никакого отношения к произошедшему, а также подчеркнул, что информация, переданная журналистам господином Петровым о якобы возбужденном в отношении бизнесмена уголовном деле об угоне автомобиля «является откровенной ложью, направленной на опорочивание чести, достоинства и деловой репутации».

Ранее Роман Петров заявлял, что Ильгиз Хилажев продал супруге адвоката квартиру за 6,5 млн руб., на которую не имел прав. В результате, по решению суда господин Хилажев должен был вернуть супруге адвоката деньги. Ильгиз Хилажев заявил “Ъ-Уфа”, что выплачивал их по частям, деньги отдавал самому Роману Петрову, но не брал расписок. Впоследствие супруга адвоката «предъявила в службу судебных приставов исполнительный лист на всю сумму без учета переданных денежных средств». Сейчас в производстве арбитражного суда Башкирии находится дело о личном банкротстве господина Хилажева, в рамках которого супруга адвоката Петрова пытается включиться в реестр требований кредиторов должника, не признавая денежных средств, которые, как подчеркивает Ильгиз Хилажев, уже выплачены ее супругу. Сам предприниматель намерен с помощью экспертиз по делу о банкротстве доказать свою правоту в споре.

Кроме того, Ильгиз Хилажев сообщил, что обратился в полицию с заявлением о возбуждении в отношении адвоката и его супруги уголовного дела о мошенничестве. Заявление, по его словам, находится на стадии проверки.

Анна Соколова