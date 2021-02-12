Финляндия представила проект широкой модернизации Сайменского канала

Подразделение Росморречфлота ФГУ «Сайменский канал» получило от агентства транспортной инфраструктуры Финляндии проект модернизации канала между озером Сайма и Выборгским заливом. Все работы планируется проводить силами финской стороны.

О появлении у «Сайменского канала» соответствующего проекта сообщил «Интерфакс». Согласно документу, модернизация канала будет включать в себя увеличение длины шлюзовых камер, повышение уровня воды и замена гидротехнических сооружений. Уже в текущем году планируется начать геологические изыскания, а сами работы проводить с апреля 2022 по май 2024 года.

Общая стоимость проекта предварительно оценивается в 80 млн евро.

Ранее “Ъ-СПб” писал о том, что полное восстановление пассажирских перевозок из Петербурга в Финляндию ожидается в 2022 году.