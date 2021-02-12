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Росздравнадзор проверит психоневрологический интернат под Воронежем после жалобы на антисанитарию

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил управлению Росздравнадзора по Воронежской области провести проверку организации оказания медпомощи пациентам Оробинского психоневрологического интерната в Вехнемамонском районе. Как сообщили в Росздравнадзоре, поводом послужила распространенная в СМИ видеозапись антисанитарного состояния помещений медучреждения.

Вчера издание «Время Воронежа» разместило видео, снятое санитаром интерната. На записи показано состояние душевых, в которых, по словам автора, моются и работники, и пациенты. Стены в помещениях обшарпаны, а из канализации слышны звуки булькающей воды. Санитар говорит, что она переполнена, а тепло в душевой блок нагоняется с помощью обогревателя. Также, по словам автора видео, в изоляторе интерната нет двойных окон, и стоят решетки, «как будто здесь содержат животных». Как пояснил “Ъ” автор записи, он сделал ее в январе.

Психоневрологический интернат находится в удручающем состоянии не первый год. Год назад Павловский райсуд по иску прокурора обязал медучреждения исправить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и провести ремонт корпусов. В частности, по решению суда в надлежащий вид должны быть приведены поверхности потолков, стен, полов и помещений банно-прачечного корпуса, а также спальных помещений для проживающих и коридоров первого корпуса. Помимо этого организация должна обеспечить в спальных комнатах наличие тумбочек по числу проживающих лиц и оборудовать в санитарном узле второго корпуса унитазы в зоне санитарных кабин и отремонтировать оконные блоки банно-прачечного корпуса и спальных помещений первого корпуса. В данный момент в интернате, по данным “Ъ”, живут 98 человек.

Директор интерната Евгений Бунеев рассказал “Ъ”, что видеозапись была сделана в процессе ремонта, который выполнялся по решению суда. «На видео видны стоящие на полу баночки краски. Это было снято в начале ремонта, когда стены чистили и готовили для шпаклевки и новой покраски. Сейчас стены и окна в этом помещении приведены в порядок, мы готовимся к покраске пола»,— сказал господин Бунеев. По мере поступления денег, по словам директора, идет ремонт остальных помещений, которые отремонтированы на 50%. «К сожалению, денег не хватает, и до показанной на видео палаты мы еще не добрались»,— подчеркнул директор.

В правительстве Воронежской области сказали “Ъ”, что ситуация в интернате находится под контролем властей. Медучреждение включено в перечень приоритетных объектов, подлежащих капремонту в рамках областной программы. В правительстве уточнили, что разработка проектно-сметной документации ориентировочно запланирована на 2021 год, а сам ремонт — на 2022-й. Интернат работает с 1969 года.

Сергей Толмачев, Воронеж


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