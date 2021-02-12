Принятие нового генплана Петербурга вновь отложили

Находящийся на рассмотрении Минэкономразвития генеральный план Санкт-Петербурга вновь не будет принят в срок. Смольный и министерство ожидают согласования друг от друга.

12 февраля «Деловой Петербург» сообщил, что разрабатываемый с 2016 года генплан города не был принят в срок к 29 января 2021 года, при том что его действие истекает уже 1 марта. В настоящий момент план находится на утверждении Минэкономразвития, но ведомство утверждает, что в соответствии с Градостроительным кодексом не имеет права его согласовывать. Смольный же не спешит давать ход плану без министерского согласования.

Ранее сроки принятия плана переносились из-за задержек утверждения Стратегия социально–экономического развития Петербурга. Теперь Смольный утвердил поправки к постановлению 2016 года, в соответствии с которыми проект генплана должен попасть в парламент города на утверждение не позднее конца 2021 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал о том, как КГА и комитет по инвестициям не нашли компромисса в отношении нового участка для Боткинской больницы.