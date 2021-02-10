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Новый корпус Боткинской больницы предложили перенести в Шушары

Комитет по инвестициям Петербурга в рамках проекта переноса Боткинской больницы подал заявку на переезд медучреждения в Пушкин. Комитет по градостроительству и архитектуре отклонил заявку, мотивировав близостью предложенного участка к промзоне.

Сегодня «Деловой Петербург» сообщил о том, что Комитет по инвестициям на слушаниях по изменению правил землепользования и стройки предложил перенести новый корпус Боткинской больницы в район Московского шоссе. Ранее на этом участке должна была быть построена больница имени Семашко, но руководство медучреждения не устроили удаленность от города и неудобная форма.

КГА не согласовал заявку. Как заявил главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев, участок расположен в центре формируемой промзоны и непосредственно граничит с действующими предприятиями, при этом изменить градостроительную документацию невозможно. Сейчас инвесткомитет работает с КГА над альтернативными вариантами.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что Боткинской больнице выделят дополнительные 160 млн рублей на оборудование.

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