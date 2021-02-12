В Сочи злоумышленники организовали фиктивные офисы банка «Гарант-инвест»

Центральный суд Сочи вынес приговоры четверым жителям Московской области, которые признаны виновными в крупном мошенничестве, сообщила пресс-служба краевого суда. Злоумышленники организовали работу фиктивных филиалов банка «Гарант-инвест» в Сочи и Ногинске, привлекая средства граждан под видом вкладов.

Фамилии фигурантов краевым судом не озвучиваются, на сайте Центрального районного суда указано, что подсудимыми по многоэпизодному делу о мошенничестве являются Иван Попов, Дмитрий Ремезонцев, Ульяна Вавилова и Дарина Васильева. По данным суда, незаконную схему разработал в 2017 году сообщник подсудимых, личность которого не установлена.

Организаторам мошенничества было известно, что АО КБ «Гарант-инвест» работает только в Москве и не имеет дополнительных офисов в других городах. Злоумышленники открыли в Сочи и Ногинске офисы под аналогичным названием, организовали работу сайта лжебанка и рекламную кампанию, ориентируясь в основном на людей пожилого возраста. В итоге им удалось привлечь средства 91 человека, ущерб составил 27 млн руб.

Приговором суда подсудимым Попову и Ремезонцеву было назначено наказание в виде лишения свободы на срок по пять лет колонии общего режима каждому, Вавилова осуждена на три года, Васильева — на два года десять месяцев, обе — условно. Подсудимые не признали вину, приговор обжалован.

Анна Перова, Краснодар