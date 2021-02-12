В Татарстане число инфицированных коронавирусом превысило 17 тысяч человек

В Татарстане к 12 февраля число зарегистрированных за всю пандемию случаев COVID-19 достигло 17 026, сообщил региональный минздрав. В том числе за последние сутки коронавирус выявили у 72 человек. Из них 38 человек госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно.

Среди новых заболевших нет детей, 44 человека – в возрасте от 60 лет.

В том числе в Казани за сутки зафиксировали 36 новых случаев инфицирования, в Набережных Челнах – 10, в Нулатском и Нижнекамском районах – по 4, в Верхнеуслонском и Зеленодольском – по 3, еще в девяти районах республики – по 1-2 случая.

Выздоровели за сутки 83 человека, за весь период — 13 632 человека. Умерли 294 человека.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"