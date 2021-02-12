Карацев вышел в четвертый круг Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев победил спортсмена из Аргентины Диего Шварцмана в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:3.
В четвертом круге россиянин сыграет с победителем матча между теннисистами из Канады Денисом Шаповаловым и Феликсом Оге. Аслан Карацев занимает 114-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
*Here to help* ??@AsKaratsev | #AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/Fr6nCi5FP6— #AusOpen (@AustralianOpen) February 12, 2021
Первый турнир Большого шлема Australian Open стартовал 8 февраля в Мельбурне. Чемпионат завершится 21 февраля. Общий призовой фонд — $61 млн.
Подробности — в материале “Ъ” «В третий круг вписались четверо».