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В Сочи сотрудники ФСБ поймали на взятке преподавателя техникума

Сотрудники регионального УФСБ поймали на получении взятки преподавателя ГБПОУ КК «Сочинский профессиональный техникум», сообщает краевая прокуратура. По данному факту возбуждено уголовное дело п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

В ходе следствия установлено, что с 2019 по 2020 гг. преподаватель вымогала со студентов деньги в обмен на хорошие оценки. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливается весь круг причастных к преступлению лиц.

Как писал “Ъ-Кубань”, пятерых сотрудников филиала Краснодарского университета МВД в Ставрополе уволили по результатам проверки, организованной руководством вуза после скандала со взятками. По данным следствия, руководство и преподаватели вуза получали вознаграждения за допуск студентов факультета заочного обучения к сессиям и успешную сдачу зачетов и экзаменов. По предварительным данным, сумма взяток составила более 2 млн руб.

Наталья Решетняк


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