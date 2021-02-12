В Астрахани построят сквер, аллею и спортивный комплекс в 2021 году

В Астрахани в рамках губернаторского проекта «Народный бюджет» в 2021 году появится сквер, аллея и спортивный комплекс. Об этом сообщили в областном правительстве.

К благоустройству будущего сквера на улице Минусинской приступили уже 1 февраля. Через несколько месяцев здесь появится прогулочная зона для густонаселенного микрорайона. В Кировском районе города приведут в порядок аллею по улице Валерии Барсовой. Здесь обновят пешеходные зоны, высадят газон и деревья. В рамках проекта обустроят микрорайон Сабанс-Яр, где появится спортивный комплекс на открытом воздухе.

«Также облагородят и другие районы Астрахани. Так, в Правобережье отремонтируют детскую площадку „Русь былинная“, в Ленинском районе сквер по улице Чехова, 103, а также дорожное и тротуарное покрытие по улицам Цурюпы и переулок Новороссийский „ООШ № 3“», — отметили в правительстве.

Мария Шахрай