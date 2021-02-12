В центре Казани ограничили движение 14 февраля в связи с митингом на пощади Тысячеления

В Казани 14 февраля ограничат движение и парковку автомобилей в районе Казанского кремля в связи с проведением оппозиционного митинга «против задержаний и репрессий» на площади Тысячелетия. Исполком Казани распорядился в этот день с 00:00 до 16:00 закрыть парковку Центрального стадиона со стороны улиц Ташаяк, Кремлевская набережная и заезды с площади Тысячелетия.

Как писал «Ъ-Казань», на 14 февраля на площади Тысячелетия в Казани запланирован согласованный мэрией митинг «против задержаний и репрессий и изменения выборного законодательства в Госдуму» численностью 200 человек. Его организаторами стали представители «Яблока», ПАРНАС и «Левого фронта». Поводом для митинга стали массовые задержания участников несогласованных акций в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"