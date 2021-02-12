В Башкирии построят завод по выращиванию осетровых рыб

Компания «Бионика» из Челябинска намерена вложить в строительство завода «Башбалык» по выращиванию и переработке рыбы осетровых и сомовых пород 5,3 млрд руб. О проекте на «Инвестчасе» в правительстве Башкирии рассказал директор компании «Бионика» Салим Шарыпов.

Завод планируют построить на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алга». Он предусматривает создание комплексов по выращиванию гидробионтов, товарной рыбы и выпуску деликатесов. Планируется открыть 120 рабочих мест.

Проект будет включен в число резидентов зоны «Алга». Инвесторы получат субсидирование части затрат на приобретение технологического оборудования, комбикормов и рыбопосадочного материала по линии министерства сельского хозяйства Башкирии.

ООО «Бионика», по данным kartoteka.ru, зарегистрировано в марте 2015 года. Компания занимается пресноводным индустриальным рыбоводством. Предприятие принадлежит Салиму Шарыпову (51,64%) и чешской компании Explor Capital. A.S. (48,36%). В 2019 году убыток компании составил 2,92 млн руб.

Майя Иванова