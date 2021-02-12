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Глава ВТОЦ прекратил голодовку

Председатель президиума Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Фарит Закиев вынужден был прекратить политическую голодовку.

«Вчера прекратил голодовку. Голова начала кружиться»,— сказал господин Закиев «Ъ-Казань». Он добавил, что не обращался к врачу.

Фарит Закиев начал голодовку 3 февраля, протестуя против иска прокуратуры о признании ВТОЦ экстремистской организацией. Заседание Верховного суда Татарстана назначено на 24 февраля.

В субботу,13 февраля, ВТОЦ намерен провести «курултай татарского народа», чтобы обсудить, как можно сохранить татарский центр. В курултае будут также участвовать «Шура аксакалов», «Азатлык», Антиядерное общество Татарстана. «Будут делегаты из других регионов. Приедут даже из Республики Алтай»,— рассказал господин Закиев.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"


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