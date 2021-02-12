Имущество краснодарского КПК «Содружество» оценили в 63,4 млн рублей

Конкурсный управляющий краснодарского кредитного потребительского кооператива (КПК) «Содружество» Эльмира Засядько опубликовала данные оценки имущества должника. Рыночная стоимость 27 объектов недвижимости составила 63,4 млн руб. Речь идет о жилых домах, нежилых зданиях и земельных участках, расположенных в разных муниципалитетах Кубани, включая Краснодар, станицу Кущевскую и Ейский район. Информация размещена в ЕФРСБ.

Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом КПК «Содружество» в конце августа 2020 года. В отношении предприятия была введена процедура конкурсного производства сроком на полгода.

Как писал “Ъ-Кубань”, 33-летняя жительница Краснодара проведет 8,5 лет в колонии общего режима за обман вкладчиков КПК «Содружество». Установлено, что с 2011 по 2019 года девять жителей кубанской столицы создали преступное сообщество под видом кредитного потребительского кооператива, который работал по принципу финансовой пирамиды. Офисы работали в 20 районах края. Членам ОПГ удалось похитить деньги 2 тыс. вкладчиков на общую сумму более 1,5 млрд руб.

Наталья Решетняк