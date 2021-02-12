Еще две пациентки с коронавирусом скончались в Удмуртии

В Удмуртии выявили 98 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, скончались две инфицированные пациентки в возрасте 79 и 86 лет, сообщает оперштаб региона.

В числе заболевших 41 житель Ижевска, 17 граждан из Глазова, семь — из Глазовского района, по шесть — из Сарапула и Увинского района, по три — из Селтинского и Воткинского районов, по два — из Воткинска, Можги, Вавожского, Камбарского и Якшур-Бодьинского районов, по одному — из Завьяловского, Сарапульского, Можгинского, Каракулинского и Балезинского районов. В их числе девять детей до 14 лет и 19 человек старше 65 лет. При этом 102 пациента вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 26810 случаев заражения коронавирусом. Из них 352 закончились летальным исходом, 23416 человек выздоровели, остальные продолжают лечение, 90 заболевших находятся в тяжелом состоянии.