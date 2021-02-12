В 2021 года администрация Перми сдаст в концессию Пушкинскую баню и крематорий на Восточном кладбище

Городские власти утвердили перечень объектов, в отношении которых в этом году планируется заключить концессионные соглашения. Как сообщается в постановлении администрации города от 1 февраля, в список вошли Пушкинская баня на ул. Пушкина, 64, комплекс крематория на кладбище «Восточное», а также объекты теплоснабжения на территории Перми. Так, концессионер должен будет реконструировать двухэтажное здание Пушкинской бани площадью 2,3 тыс. кв. м. На территории Восточного кладбища необходимо будет создать комплекс крематория для оказания ритуальных услуг населению. Концессионер также должен будет создать и реконструировать объекты теплоснабжения, централизованные системы и отдельные объекты систем горячего и холодного водоснабжения.

Напомним, 30 ноября 2020 года суд постановил расторгнуть договор аренды Пушкинской бани. Объект арендует АНО «Спортивно-оздоровительный центр „Энергия“», близкий к Валерию Япарову. Арбитраж обязал компанию освободить занимаемые площади в здании по ул. Пушкина, 64. СОЗ «Энергия», не согласная с решением суда, оспаривает в апелляционной инстанции это постановление.

Построить крематорий на Восточном кладбище городские власти пытаются почти десять лет. Сначала администрация города намеревалась построить ритуальный комплекс на средства бюджета, затем за счет инвестора. В 2013 году первую очередь крематория строило пермское ООО «Вектор», однако строительство его объектов так и не завершили. Степень их готовности превышает 50%, в частности бытовой корпус готов на 94%, трансформаторная подстанция — на 95%. В 2019 году Дмитрий Самойлов, занимавший тогда пост главы Перми, сообщал о возможности достроить крематорий за счет бюджета.