В Краснодаре уволили гендиректора АО «КИА» за нарушение антикоррупционного законодательства

В Краснодаре расторгнут трудовой договор с генеральным директором АО «Кубанское ипотечное агентство» (КИА) из-за нарушения законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кубани.

Установлено, что руководитель компании ранее занимал должность госслужащего краевого департамента строительства. По закону для трудоустройства он должен был получить согласие специальной комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих и урегулированию конфликта интересов. Но это условие соблюдено не было.

Прокуратура внесла работодателю представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, после чего экс-чиновник покинул должность главы АО «КИА».

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО "КИА" зарегистрировано в Краснодаре в 2003 году. Врио генерального директора указан Александр Чуб. Учредитель - департамент имущественных отношений Краснодарского края. Основной деятельностью является предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

Наталья Решетняк