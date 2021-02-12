В Красноярске суд рассмотрит дело о халатности при отлове бродячих собак

Красноярское управление Следственного комитета РФ (СКР) довело до суда дело в отношении бывшего руководителя МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Красноярска. Как рассказали в ведомстве, бывший чиновник обвиняется в халатности в вопросе отлова собак. «Недобросовестное и небрежное отношение обвиняемого к службе в период с октября 2019-го по февраль 2020 года привело к бесконтрольному увеличению численности бродячих собак на территории города и нападениям их на людей»,— рассказала “Ъ-Сибирь” старший помощник управления СКР Ольга Шаманская.

В прокуратуре региона сообщили, что в результате бездействия чиновника в двух районах краевого центра произошли нападения животных на местных жителей. Четверо из них погибли от множественных глубоких ран. Два человека получили вред здоровью средней степени тяжести. По ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожность смерть двух и более лиц) экс-чиновнику грозит до семи лет лишения свободы.

Как писал “Ъ-Сибирь”, в феврале 2020 года руководителя управления дорог благоустройства и инфраструктуры мэрии задержали. СМИ сообщали, что речь идет о Евгении Петрюке. В последующем главу управления поместили под домашний арест. Затем суд смягчил ему меру пресечения, отпустив под залог в четверть миллиона рублей. Пока шло расследование Евгений Петрюк был уволен.

Илья Николаев