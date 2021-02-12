СКР: в России впервые до суда дошло дело о смерти людей при нападении собак

Завершено расследование уголовного дела о халатности против бывшего главы управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска Евгения Петрюка. Оно связано с нападением бродячих собак на людей — четыре человека погибли, два пострадали. Следственное управление СКР по Красноярскому краю утверждает, что это первое дело в России о смерти людей после нападения собак, которое дошло до суда.

«Это первое уголовное дело в России, которое дошло до суда по нападению и причинению смерти гражданам собаками»,— сообщило управление СКР журналистам (цитата по ТАСС).

Прокурор утвердил обвинительное заключение, дело направят в суд.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожность смерть двух и более лиц). Прокуратура считает, что господин Петрюк халатно исполнял обязанности с октября 2019 года по февраль 2020 года. В этот период в двух районах Красноярска погибли четыре человека. Один ребенок и один взрослый получили травмы.

Напомним, в 2020 году в районах Красноярска вводили режим ЧС из-за бродячих собак. В марте депутаты горсовета просили Госдуму разрешить эвтаназию бездомных животных не только по медицинским показаниям, но и в тех случаях, если животные потенциально опасны для человека.

Подробнее об инициативе — в материале “Ъ” «Красноярским депутатам нужен отлов и усыпление».