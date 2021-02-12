В Аргентине начался суд по делу о кокаине в российском посольстве

В Аргентине стартовал судебный процесс по делу о контрабанде в Европу кокаина с помощью российского посольства в Буэнос-Айресе. В Аргентине обвиняемыми проходят два человека — оба заявили о своей невиновности, передает Telam. Еще три человека были задержаны в Москве, предполагаемого организатора поставок Андрея Ковальчука экстрадировали в Россию из Германии.

В суде в Аргентине выступил механик Александр Чикало. Он утверждает, что не причастен к поставкам кокаина. По его словам, господин Ковальчук предлагал ему участвовать в отправке чемоданов в Россию, но он отказался. Бывший сотрудник аргентинской полиции Иван Близнюк отказался давать показания, он не признал вину. Следующее заседание запланировано на 25 февраля.

Россия и Аргентина провели в 2017 году совместную операцию по пресечению поставки кокаина на европейский рынок, сообщал МИД России. По его данным, в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе была найдена партия кокаина весом 367 кг.

В России слушания по делу начались в ноябре 2020 года. 10 февраля на суде допросили российского посла в Мексике Виктора Коронелли (ранее работал послом в Аргентине). По информации “Ъ”, он хорошо отозвался об одном из подсудимых — бывшем завхозе посольства Али Абянове, но сказал, что видел господина Ковальчука один раз.

О показаниях посла — в материале “Ъ” «Бывшего посла в Аргентине расспросили по кокаиновому делу».