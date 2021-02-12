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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Воронежский «Электросигнал» нарастил выручку и уменьшил прибыль

По итогам 2020 года чистая прибыль ОАО «Электросигнал» (контролируется АО «Концерн "Созвездие"», входящее в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») составила 106,67 млн руб. — более чем в два раза меньше, чем в 2019-м, когда показатель составлял 254,9 млн руб. Это следует из бухгалтерской отчетности предприятия. Выручка «Электросигнала» немного увеличилась и составила составила 5,45 млрд руб., тогда как годом ранее — 5,47 млрд руб.

ОАО «Электросигнал» специализируется на разработке и производстве новейших средств радиосвязи КВ, УКВ и СВЧ диапазонов для силовых структур и общетехнического применения. Завод выпускает более 200 самостоятельных изделий.

Мария Старикова


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