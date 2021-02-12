В Коммунарке задержали полицейских по делу о взятке

Сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Москве и ФСБ провели операцию по разоблачению взяточников в отделе полиции «Коммунарский» (ТиНАО, Новая Москва). По данным “Ъ”, вначале при получении взятки в размере 500 тыс. руб. был задержан участковый, а затем его начальник. Узнав о задержаниях, заместитель начальника отдела ударился в бега.

Вопросы возникли и к руководителю отдела, который по результатам проверки может быть смещен с должности. Как выяснилось, полицейские, обслуживающие территорию, на которой расположена известная как «Коммунарка» больница, выявили женщину, сдававшую в аренду сразу несколько объектов недвижимости. Пригрозив даме уголовным преследованием за незаконное предпринимательство, стражи порядка добились от нее ежемесячных выплат в размере полумиллиона рублей. В условиях пандемии коронавируса у женщины возникли проблемы как с клиентами, так и деньгами, и она обратилась за помощью в правоохранительные органы. В результате пришедшего к ней за деньгами полицейского задержали с поличным, а потом борцы с коррупцией занялись и его руководителями.

Николай Сергеев