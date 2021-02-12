Патриоты не рождаются

По опубликованным данным Росстата, в 2020 году в Ульяновской области родилось в два раза меньше людей, чем умерло, а естественная убыль населения стала максимальной с 2005 года. В правительстве области считают, что региональные меры поддержки многодетных семей дают эффект, и число многодетных семей растет. Эксперты считают, что немалую роль в повышении рождаемости играет экономический фактор, но он не является решающим, и для изменения ситуации нужны глубокие федеральные и региональные исследования мотивов и приоритетов молодого поколения.

Росстат опубликовал сводные данные по демографическим показателям в регионах России за январь — декабрь 2020 года. Согласно этим данным, в Ульяновской области в 2020 году родилось 10346 детей — на 529 меньше, чем годом ранее (10875), или 95,1% к уровню 2019 года. В то же время за 2020 год умерло 20625 человек — на 3537 больше, чем в 2019 году (120,7% к уровню 2019 года). То есть родившихся оказалось в два раза меньше, чем умерших. Естественная убыль населения составила 10279 человек (в 2019 году убыль составила 6213 человек) и стала максимальной с 2005 года. Значительно, на 1359, снизилось количество браков — 5855 против 7214 браков в 2019 году (81,2% к уровню предыдущего года). Правда, на 268 случаев — с 4701 в 2019 году до 4433 снизилось и количество разводов (94,3%).

По предварительным данным Ульяновскстата, численность населения региона на 1 января 2021 года составила 1,219 млн человек, что ниже «низкого варианта» прогноза численности населения региона на эту дату (1,220 млн человек). По «высокому варианту» численность региона на начало января 2021 года прогнозировалась на уровне 1,224 млн человек. Рождаемость по «низкому варианту» прогноза ожидалась на еще меньшем уровне, чем факт (9731 человек), хотя смертность ожидалась ниже — 17668 человек. По «высокому варианту» прогноза рождаемость в 2020 году прогнозировалась ненамного выше факта (10881 ребенок), а смертность — значительно ниже (16775 человек).

Впрочем, демографические показатели Ульяновской области не самые плохие в ПФО.Так, коэффициент рождаемости в регионе в 2020 году составил 8,4 человека на 1 тыс. населения (по России он составляет 9,8). В Саратовской области он на уровне 7,7, в Пензенской — 7,4, в Мордовии — 7,1. Лучше всего коэффициент рождаемости в Татарстане (10,7) и в Башкирии (10,2). Коэффициент смертности в Ульяновской области составил 16,8 человека на 1 тыс. населения региона (по России этот показатель ниже — 14,5). В ПФО более высокий, чем в Ульяновской области, коэффициент смертности только в Нижегородской (17,3) и в Пензенской (17,4) ­областях.

Судя по данным Росстата, значительное влияние на рост смертности в 2020 году оказала пандемия коронавируса. Причем данные Росстата говорят о значительно большем количестве смертей, связанных с COVID19, чем это официально сообщается Роспотребнадзором. Так, согласно размещенным на сайте Росстата данным, только за декабрь 2020 года в Ульяновской области зафиксировано 353 случая смерти, связанных с COVID19, и еще 86 случаев, когда коронавирус не был основной причиной, но привел к смертельным осложнениям. По всей видимости, именно смерти от COVID19 и составили основное увеличение смертности в регионе.

Выяснить точку зрения чиновников облправительства о причинах заметного ухудшения демографических показателей региона не удалось. Вице-премьер облправительства Екатерина Уба, курирующая сферу демографии, а также региональный министр семейной, демографической политики и социального благополучия Наталья Исаева в четверг были для комментариев недоступны. На запрос „Ъ“ в аппарате вице-премьера ответили, что «по итогам 2020 года можно констатировать, что удалось добиться положительного отклика от семей на меры поддержки многодетности», правительством региона проведена «эффективная политика для увеличения количества многодетных семей» и «число многодетных семей в регионе растет темпами, опережающими среднероссийские ­показатели».

Заметим, с первых лет руководства регионом губернатор Сергей Морозов инициировал различные меры поддержки, которые, на его взгляд, должны помочь исправить демографическую ситуацию в регионе. Самая известная — акция «Роди патриота», главный приз которой — автомобиль UAZ-Patriot — достается одной из женщин, родивших 12 июня. Старт акции объявляется в региональный День семейного общения (за девять месяцев до 12 июня). Кроме того, в регионе введены и совершенствуются меры поддержки многодетных семей, среди них — региональный «материнский капитал», с 2021 года к нему добавляется «отцовский капитал», действует областной именной капитал «Семья» и т.д.

Зампред и эксперт Общественной палаты Ульяновской области, доктор экономических наук Анатолий Лапин считает, что определенную роль в повышении рождаемости играют и экономические условия. «У подрастающего поколения есть такая серьезная проблема, не решив которую мы никуда не двинемся. Это очень тесная взаимосвязь между многодетностью и бедностью, поскольку 9 из 10 многодетных семей бедны, а бедным из нового поколения быть никто не хочет. При средней зарплате в регионе 34 тыс. руб., когда мама должна заниматься домом и детьми, на одного члена семьи, где пятеро детей, получится меньше 5 тыс. руб.— более чем в два раза ниже прожиточного минимума»,— заметил господин Лапин. По его мнению, меры поддержки частично помогают, «но со временем теряют стимулирующий эффект, становясь привычными без серьезной индексации».

Демографическую ситуацию в регионе экономист назвал «достаточно печальной», но отметил, что подобная ситуация в разной степени наблюдается в большинстве регионов России, «и только в 11 регионах есть естественный прирост населения». «Здесь и экономические факторы, и неэкономические, и последних — множество, в том числе смена приоритетов у женщин, которые хотят строить свою карьеру и не возиться с пеленками. Требуются очень глубокие исследования интересов, мотиваций, приоритетов и стимулов как на федеральном, так и на региональном уровне, а без них мы ничего не изменим»,— сказал эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск