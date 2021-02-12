Понять и проголосовать

В пятницу Российский центр обучения избирательным технологиям (РЦОИТ) проведет вебинар для избирательных комиссий, посвященный их имиджу. Лекцию прочитает политтехнолог Алена Август. Членам избиркомов расскажут, как правильно разъяснить гражданам тонкости работы избирательной системы, чтобы они, в свою очередь, «поменьше постили фейков» о голосовании на пеньках и в багажниках, а также донесут особенности взаимодействия с журналистами. По мнению эксперта, основные имиджевые проблемы избиркомов связаны с недопуском кандидатов к выборам и скандалами при подсчете голосов, а образ и поведение главы комиссии вряд ли изменят отношение граждан, столкнувшихся с несправедливостью.

Вебинар «Публичный имидж избирательных комиссий» пройдет на обучающем YouTube-канале ЦИКа «Просто о выборах», действующем с весны 2019 года. Лекция ориентирована на членов избиркомов, но присоединиться к ней может любой желающий — трансляция будет открытой. По словам руководителя РЦОИТ Натальи Артыкаевой, занятия на смежные темы уже проводились, но в этом году сосредоточиться решили «на образе избирательной комиссии в глазах людей».

«Сфера деятельности комиссий сложная, обременена большим количеством законодательных норм и новелл последнего времени, поэтому у членов комиссий порой не хватает времени и ресурсов, чтобы доходчиво объяснить свои действия избирателям. Цель вебинара — рассказать аудитории, как сделать так, чтобы тебя понимали правильно»,— рассказала “Ъ” госпожа Артыкаева. По ее словам, на вебинаре речь пойдет о выстраивании эффективных связей с общественностью и грамотном информировании избирателей, в том числе с использованием современных информационных ресурсов.

Политтехнолог Алена Август поясняет, что члены комиссии, как правило, общественники или юристы, которых никто специально не учит работать со СМИ и разъяснять тонкости своей работы. В итоге, считает госпожа Август, люди становятся жертвами фейков и недостатка знаний о выборном процессе: «У нас все отлично разбираются в политике, футболе и в выборах. При этом сами в футбол не играют и на выборах не работают. В итоге все летит в членов комиссий: вы нам врете, вы ни в чем не разбираетесь». По ее мнению, члены избиркомов должны взвешивать каждое слово и уметь интересно доносить сложную юридическую информацию до участников выборов: «Когда начинаешь читать закон, то засыпаешь на второй странице. Нужно уметь об этом интересно рассказать». Кроме того, Алена Август планирует научить участников вебинара коммуницировать с журналистами не только по их запросам, но и самим выходить на связь со СМИ. Если представители комиссий заранее проведут разъяснительную работу с избирателями, считает она, те, в свою очередь, не будут «постить фейки»: «Как много у нас было претензий к голосованию по поправкам к Конституции — и про пеньки, и про багажники машин! Если бы люди знали, под каким жестким контролем хранятся сейф-пакеты с бюллетенями, вопросов было бы меньше».

Также госпожа Август намерена объяснить членам комиссий методы сохранения «психологической стабильности в сложных ситуациях», например, что делать, если в комиссию ворвется «войско подготовленных подростков». По мнению эксперта, в такой ситуации человек может растеряться. «Это год больших выборов. Год сложный и тяжелый. Люди в негативе и в депрессии»,— считает она.

Напомним, ранее глава ЦИКа Элла Памфилова объявила о старте масштабной кампании повышения квалификации участников избирательного процесса в преддверии выборов в Госдуму (см. “Ъ” от 4 февраля). Члены комиссий, по ее словам, должны быть «не только вооружены знаниями», но и быть стрессоустойчивыми и уметь «отразить» возможную провокацию из тех, что, по мнению председателя, «несомненно, будут» направлены на дискредитацию российской избирательной системы и на срыв выборов.

Политолог Александр Кынев считает, что имиджевые проблемы избиркомов связаны в первую очередь с недопуском кандидатов и со скандалами при подведении итогов выборов: «Зачастую граждане не знают даже имен глав региональных избиркомов, но слышали о скандалах, поэтому бороться нужно не с последствиями, а с причинами». Единственным плюсом такой подготовки, полагает эксперт, может стать обучение членов комиссий «правильным словам», чтобы те «не хамили и не обостряли конфликтные ситуации»: «Но от того, как себя ведет и как выглядит председатель комиссии, ни капли не изменится реакция людей на несправедливое, по их мнению, решение. Это заход не с того боку».

Елена Рожкова, Андрей Винокуров