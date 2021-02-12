Ваше радио

Финансовому управляющему уфимских предпринимателей Ольги и Андрея Смышляевых Ольге Ждановой удалось добиться признания недействительными сделок по продаже радиовещательных компаний. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске признал право бывшей супруги бизнесмена Ольги Смышляевой на ООО «Радио Булгар» (радиостанции «Шансон» и «Наше радио»), а арбитражный суд Башкирии – право Андрея Смышляева на ООО «Рост» (Love radio). Госпожа Жданова намерена продать активы с лицензиями на вещание, чтобы покрыть часть требований кредиторов, сумма которых составляет 1,5 млрд руб.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал недействительными сделки по отчуждению 100% доли Ольги Смышляевой в уставном капитале ООО «Радио Булгар». Компания с 2012 года обеспечивала в Башкирии вещание радиостанции «Шансон», а с 2020 года — радиостанции «Наше радио». С апелляционной жалобой на решение арбитражного суда Башкирии обратилась финансовый управляющий госпожи Смышляевой Ольга Жданова.

В 2020 году Ольга Смышляева была признана банкротом и привлечена к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Русшина-Тюмень», принадлежащего ее бывшему мужу Андрею Смышляеву. В 2014–2016 годах «Нокиан шина» (российский представитель концерна Nokian Tyres) поставила Андрею Смышляеву товар на сумму около 1,5 млрд руб., но не получила оплаты. В мае 2019 года он был задержан на своей вилле в Италии по запросу об экстрадиции.

В 2016 году доли госпожи Смышляевой в «Радио Булгар» были переданы ООО «Медиасет» и ООО «Медиагрупп». Обе компании на тот момент принадлежали ее свекру — Валерию Смышляеву. В 2018 году «Радио Булгар» дважды меняло собственников, а в 2019 году перешло к Артему Ульянову. По мнению Ольги Ждановой, сделки совершались, чтобы вывести активы Ольги Смышляевой.

Представитель госпожи Смышляевой Елена Вайнштейн требования не признала, указав, что доля в «Радио Булгар» выбыла из собственности ее клиента еще до возникновения признаков неплатежеспособности, а производство о признании Ольги Смышляевой банкротом началось в 2019 году. Кроме того, «прекращение корпоративных отношений должника в медийных предприятиях было вызвано обстоятельствами переезда Ольги Смышляевой для постоянного проживания в Итальянскую Республику», говорится в материалах дела. Также она представила выписки, из которых следовало, что сделки были возмездными: за доли в «Радио Булгар» Ольга Смышляева получила 43 млн руб. Представители ответчиков свои отзывы по спору не представили.

В октябре арбитражный суд Башкирии отказал госпоже Ждановой в иске о признании сделок недействительными, согласившись с доводами Елены Вайнштейн.

Апелляционная коллегия пришла к выводу, что сделки были мнимыми, а семьи Смышляевых и Салмановых (мать и брат Ольги Смышляевой) до сих пор имеют возможность контролировать «Радио Булгар». При наличии непогашенной задолженности перед «Нокиан Шина», предвидя возможность привлечения Ольги Смышляевой к субсидиарной ответственности, они «совершили сделку по выводу активов в размере 1,27 млрд руб.», говорится в решении. Деньги за приобретение «Радио Булгар» перечислял Валерий Смышляев, он же распоряжался ими по доверенности, купив валюту. Несмотря на смену участника «Радио Булгар», лицензии на радиовещание радиоканалов пока не переоформлены. Срок их действия истекает в 2023 году.

В январе арбитражный суд Башкирии удовлетворил еще одно ходатайство госпожи Ждановой и признал недействительными сделки по отчуждению 100% доли Андрея Смышляева в уставном капитале уфимского ООО «Рост», которому принадлежит право вещания радиостанции Love radio. Андрей Смышляев владел компанией в 2014–2016 годах. С мая 2019 года владельцем является Артем Ульянов.

С Артемом Ульяновым “Ъ” связаться не удалось. Елена Вайнштейн на запрос не ответила.

Руководитель департамента банкротной практики коллегии адвокатов Artlex Вадим Габбасов считает, что основания для отмены решения в суде третьей инстанции невелики «с учетом пассивного поведения ответчиков по доказыванию своих позиций».

Ольга Жданова сообщила “Ъ”, что планирует продать активы с лицензиями, чтобы покрыть часть требований кредиторов. По ее словам, компании покупались в районе 20–40 млн руб. за каждую. «Это явно завышенная оценка, стоят они, скорее всего, меньше, но в любом случае сумма будет приличная. Я как раз сейчас занимаюсь их оценкой»,— отметила она.

Главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов предполагает, что реализовать «Радио Булгар» можно в диапазоне от 16 до 19 млн руб., «Рост» — в районе 13–15 млн руб.

Влада Шипилова