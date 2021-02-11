Суд присяжных признал виновным экс-полицейского, расстрелявшего коллег в метро

Суд присяжных заседателей признал виновным, но достойным снисхождения бывшего полицейского Алексея Смирнова, который в 2019 году расстрелял своих коллег на станции метро «Рязанский проспект». Такое решение суда означает, что обвиняемый не может получить пожизненный срок.

«Смирнов признан виновным в совершении двух посягательств на жизнь сотрудника правоохранительных органов (2 эпизода, предусмотренных ст. 317 УК РФ) и оправдан по двум другим статьям и получении взяток (п. "б" ч. 5 ст. 290 и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ)»,— сообщили в пресс-службе Мосгорсуда (цитата по ТАСС).

Инцидент со Смирновым произошел 18 сентября 2019 года. Он получил от гражданина Киргизии, не имевшего при себе документов, 2 тыс. руб. Сотрудники отдела собственной безопасности (ОСБ) попытались предъявить доказательства взятки, тогда Смирнов выхватил пистолет и открыл огонь. Один из полицейских был убит, другой доставлен в больницу в тяжелом состоянии, третий не получил ранений. Обвиняемый попросил прощения за свои действия. Позже он сказал, что действовал на эмоциях. По его словам, сотрудники ОСБ пытались спровоцировать дачу взятки.

Подробнее о деле — в матераиле “Ъ” «Прапорщик попросил прощения, но не повинился».