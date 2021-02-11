Переход на набор номера без «восьмерки» в России отложили до 2025 года

Минцифры РФ подготовило проект приказа, которым предлагается до 2025 года ввести новую систему набора номера: для междугородных звонков и звонков на мобильные телефоны — через 0 вместо 8, а для международных — через 00 вместо 8-10. Переход на новую систему нумерации, который изначально должен был закончиться к 2008 году и неоднократно откладывался, перенесен еще на два года. Ранее планировалось, что работы по смене системы пройдут с 2020 по 2023 годы.

«Ввести в действие российскую систему и план нумерации поэтапно: первый этап (до 2025 года) — осуществить переход на использование при установлении внутризоновых и междугородных телефонных соединений на национальный префикс "Пн = 0", а при установлении международных телефонных соединений — на международный префикс "Пмн = 00"»,— указано в проекте, опубликованном на портале нормативных актов.

На втором этапе изменений, рассчитанном на период с 2025 по 2028 годы, планируется перейти на закрытый план нумерации при местных звонках. Сейчас в России используется открытый план: он позволяет набирать номера телефонов при внутригородских соединениях без кода города, используя только пяти-, шести- или семизначный номер.

Международный союз электросвязи рекомендует использовать 0 и 00 для междугородного и международного наборов. Такой формат, в частности, используется в странах Западной Европы. В числе стран бывшего СССР, отказавшихся от набора через восьмерку — Украина, Грузия, Армения, Азербайджан и Киргизия.

Минсвязь РФ — предшественник Минцифры — планировала перейти на набор через 0 и 00 с 2000-х годов. В 2006 году глава Минсвязи Леонид Рейман подписал приказ о смене системы. Для подготовки к переходу использовавшиеся со времен СССР номера экстренных служб (01, 02, 03) были переведены в трехзначный формат (101, 102, 103), а начинающиеся с нуля коды города были изменены (например, код Москвы 095 стал 495).