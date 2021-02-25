Плюсы и минусы агрегаторов СТО

Основной плюс ремонта через агрегатора заключается в том, что он действительно может быть дешевле. Особенно у официальных дилеров: у «официалов» в сервисах последние три-пять лет наблюдается отток клиентов, поэтому они вынуждены подстраиваться под рынок и давать скидки.

Сложности в использовании агрегаторов заключаются в том, что зачастую исполнитель не может дать точную дистанционную оценку, что и как нужно ремонтировать. Если задача стоит в том, чтобы найти причину неисправности, то дистанционный сбор заявок на диагностику строго противопоказан: нужно ехать к специалистам по данной марке. Например, у вас глохнет двигатель «на горячую». Это может происходить по многим причинам, но в реальности окажется, что у вас «умерла» спутниковая сигнализация и она душит мотор. Чем вам мог помочь дистанционный сбор заявок? Диагностика двигателя везде покажет, что он жив. Кто-то предположит, что отказал бензонасос, и поменяет вам его, но проблема не решится. Таким образом, цена не может быть гарантирована до момента приезда, и потенциал конфликтов как раз в этом. Дескать, я так долго к вам ехал, а вы ценник загнули в два раза от предложенного.

Максим Меженков, директор по развитию сети автопрокатов «Мой автопрокат»