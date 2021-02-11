Небензя назвал Германию и Францию «соучастницами преступлений Киева» в Донбассе

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сказал, что Берлин и Париж «скорее соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса», чем посредники урегулирования конфликта. Он пояснил, что в декабре 2020 года представители Германии и Франции не приняли участия во встрече Совета Безопасности ООН, проводимой вместе с представителями Донецкой и Луганской народных республик.

«Те, кто поддерживают лишь одну сторону внутриукраинского конфликта и потакают вопреки фактам ее болезненным фантазиям о "российской агрессии", не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса»,— сказал господин Небензя на заседании Совета Безопасности по случаю шестой годовщины подписания минских соглашений (цитата по ТАСС).

Дипломат также заявил о нескрываемом нежелании властей Украины выполнять свои обязательства в рамках минских соглашений. «Мы вынуждены констатировать, что упорное нежелание Киева выполнять обязательства по комплексу мер не скрывается уже даже на уровне украинского руководства»,— сказал он.

Напомним, комплекс мер по выполнению минских соглашений, утвержденный в 2015 году, предусматривает прекращение огня на Донбассе, а также отвод вооружений. Кроме того, в соответствии с ним должен учитываться особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей, там должны пройти выборы.

В конце января советники лидеров «нормандской четверки» обсудили обстановку в Донбассе. Как сообщил офис президента Украины Владимира Зеленского, стороны условились продолжать консультации. В ходе предыдущей встречи, по словам заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака, советники не смогли прийти к соглашению по основным вопросам.

Власти Украины подготовили законопроект «О государственной политике переходного периода» в Донбасе. По словам главы российской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Бориса Грызлова, документ «грубейшим образом нарушает минские соглашения» и, по сути, означает односторонний выход Киева из них.

Подробнее — в материале “Ъ” «Украине перекрывают выход из Минска».