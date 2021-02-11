В Китае задержан один из менеджеров Tencent

Власти Китая задержали одного из менеджеров компании Tencent по подозрению в передаче персональных данных пользователей мессенджера WeChat бывшему замминистра общественной безопасности КНР.

Как сообщает The Wall Street Journal, речь идет о Чжан Фэне. Власти города Чжанцзякоу, с мэром которого господин Чжан встречался в 2018 году, тогда представляли его как одного из вице-президентов Tencent. Однако, отвечая на запрос WSJ, в самой Tencent заверили, что господин Чжан никогда не занимал высоких управленческих должностей в компании. При этом представитель Tencent подтвердил факт задержания сотрудника, отметив, что обвинения в коррупции, предъявленные Чжан Фэну, не имеют никакого отношения к самой компании или мессенджеру WeChat. Где сейчас находится господин Чжан, изданию выяснить не удалось.

Отметим, что бывший замминистра общественной безопасности КНР Сунь Лицзюнь также находится под следствием — еще с апреля 2020 года. Ему вменяются нарушения правил Коммунистической партии Китая, при этом какие именно — до сих пор неизвестно. Следствие против господина Чжана, по данным издания, велось с начала 2020 года. Он подозревается в несанкционированной передаче персональных данных, собранных мессенджером WeChat. Чьи именно данные господин Чжан мог передать бывшему замминистра, также пока не разглашается.

Кирилл Сарханянц