«Palisade is a strong fence, – сообщают английские словари. – Палисад есть надежное ограждение». Но в названии большого кроссовера смысл, разумеется, совсем иной. Новый флагман компании Hyundai получил имя в честь лос-анджелесского района Pacific Palisades. Район очень пафосный и богатый. Автомобиль тоже.

Алексей Павлов

Получив в распоряжение Hyundai Palisade, мы затем увидели и резной палисад – искусно выполненный и сохраненный в аккуратности беленький заборчик. О каком-то подобном с полвека назад спелась знаменитая песня: «Где же, моя темноглазая, где?» А увидели мы такую ограду – ну конечно же! – в городе Вологде-где, куда привел маршрут презентации флагманского кроссовера. За красивым заборчиком стоял красивый деревянный дом, в котором под вывеской «Резной палисад» обнаружился магазинчик, полный разнообразных вологодских сувениров. Некоторые вещицы ручной работы исполнены нарочито старомодно. Милый своей несовременностью мирок.

С первого взгляда

Palisade возле палисада смотрится контрастно – как продукт насыщенного технологиями прогрессивного мира, укатившего в далекую даль от вологодского покоя. Впрочем, понятно, что корейцы не ставили целью изумить нашу провинцию. Фирма старалась во многом ради рынка Америки, где флагман должен был произвести особенный эффект. Большие автомобили SUV часто выглядят консервативными, а максимальный кроссовер Hyundai отличается ярким новаторским дизайном. И это сработало не только в Америке. Продажи пошли так хорошо, что вскоре после премьеры модель оказалась всемирным дефицитом. Теперь дефицит уже не столь острый, и появилась возможность начать российскую сборку.

Внешность новинки финализировал глава глобального дизайнерского центра Hyundai господин Ли Санг Юп. Важный человек для фирмы, талантливый стилист – он умеет делать машины своеобразными. Для примера один из самых известных его трудов – Chevrolet Camaro пятого поколения. Тот самый киношный автобот-трансформер Бамблби. Вы сразу припомнили классный дизайн, не так ли?

Palisade же наверняка запомнится нетривиальной и выразительной фронтальной частью. Когда наблюдаешь машину в реальности, очень впечатляет головная светотехника с широкими сияющими «лентами», они будто бы находятся в укрытых под кузовными панелями стеклянных емкостях. Корма тоже получилась интересной. Необычны даже указатели поворотов на корпусах зеркал. При этом креатив не конфликтует с главным посылом – образ однозначно солидный. И вспоминается, что компания Hyundai в том числе строит крупные корабли.

Экипаж в сборе

Право, могло бы показаться, что организаторы презентации проложили маршрут к Вологде именно из-за пресловутых тамошних палисадов. Вроде как само напрашивалось по названию машины, все равно этим журналистам вспомнится песня про кисти рябин и про дом номер один. Но запланированный путь пролегает и дальше – до затерянного в лесах городка заготовителей древесины Вытегры, а потом и до Санкт-Петербурга. По бесконечным заснеженным пустынным дорогам «из ниоткуда, нигде, в никуда». Итого одолеваем более тысячи километров. Фирма стремилась подвести к тому, что Palisade хорошо подходит для дальних путешествий.

Да, подходяще! Салон трехрядный. На втором ряду могут быть установлены либо два раздельных кресла – это если машина в топ-исполнении Cosmos, либо базовый цельный диван. Таким образом Palisade по трактовке фирмы способен взять на борт семерых или восьмерых. И вы правильно посчитали – третий ряд официально предполагает посадку втроем.

В реальности выясняется, что третий пассажир на галерке явно лишний, а двоим взрослым средней комплекции там разве что терпимо. Зато на втором ряду с регулировками вольготно ехать и рослым людям – даже если немного подвинуть его вперед и тем расширить пространство для пассажиров галерки. В зоне второго ряда отдельный блок микроклимата и шторки на окнах. Раздельные кресла топ-исполнения Cosmos помимо обогрева предлагают вентиляцию – преимущество среди «одноклассников». Остается желать только откидные столики. А вот подстаканников и USB-слотов устроено так много, что лучше не пожелаешь, хватает всем.

Любопытный момент. Palisade позволяет приглушить звук аудиосистемы в задней части салона – ну если пассажиры решат подремать. Если же надумают общаться, можно задействовать систему громкой связи с водителем. Большой, большой автомобиль…

Правильный внутри

«Как лицо и рубашка игральной карты, экстерьер и интерьер модели Palisade разительно отличаются, однако в совокупности образуют гармоничную комбинацию», – поясняет концепцию главный дизайнер Ли Санг Юп. Действительно, внутренний мир флагмана обустроен в традиционном и спокойном стиле. Самый примечательный дизайнерский элемент обстановки вокруг водителя – кнопочный пульт управления безальтернативной восьмиступенчатой АКП. Вполне удобный в обращении. Прочие кнопки крупные, ими тоже пользуешься без проблем. Приборная комбинация у российских версий предлагает обычные хорошо читаемые циферблаты.

В общем, водительское место удачное и абсолютно ничем не озадачивает. Устроившись за рулем, здесь не устаешь и тысячу километров.

Антистрессовое

А теперь – чуть подробнее о богатстве оснащения, которое Palisade предлагает в обмен на приемлемые по меркам класса суммы до 3,9 миллиона рублей. В длиннющем списке значатся: система бесключевого доступа и пуска двигателя, светодиодные фары и задние фонари, датчики света и дождя, обогрев руля, передний и задний парктроники, камеры кругового обзора, панорамная крыша, продвинутая инфосистема с тачскрином и навигацией, аудиосистема Harman Kardon с дюжиной динамиков, беспроводная зарядка для смартфонов, кожаная обивка, электропривод багажной двери, система выравнивания высоты кузова над дорогой и колесные диски на 18 или 20 дюймов. Много всего!

В обозримом будущем может появиться и весьма актуальный у нас электрообогрев лобового стекла. А еще не исключено, что со временем наш рынок получит уже созданную корейцами конфигурацию VIP с большим боксом между креслами второго ряда и с экранами на спинках передних сидений.

Особый разговор о безопасности. Флагман оснащается адаптивным круиз-контролем, умеет мониторить слепые зоны, отслеживать разметку – с подруливанием к центру полосы, а при выезде с парковки задним ходом может затормозить перед боковой помехой. Автоматически переключается головной свет. Контролируется состояние водителя. Плюс в наличии оберегающая пассажиров система безопасного выхода. Проверили – все это исправно работает. Вот только в непогоду эффективность круиз-контроля страдает от загрязнения низко расположенного радара – периодически высвечиваются предупреждения «Система недоступна». И жаль, что к объективам камер не прилагаются омыватели.

Пересечение местности

Коллега предложил отклониться от маршрута и заехать в село Ферапонтово. Место, дескать, интересное – его по неочевидным причинам облюбовали многие столичные художники, приобрели тут дома. Вполне вероятно, что летом во дворах и окрест можно застать мольберты и рисующих творцов. Но в середине зимы Ферапонтово безмолвствует, людей как нет, и проезды засыпаны снегом. Флагману пригождается полный привод – стандартный для всех российских версий.

Привод типичный для кроссовера – с преимуществом передних колес и подключением задних. Передача доли крутящего момента происходит через электрогидравлическую муфту, которую разработала авторитетная фирма Magna. В режиме Eco назад поступает 20 процентов тяги, в режиме Comfort доходит до 35 процентов, а в режиме Sport – до 50.

Вдобавок есть три внедорожных режима для движения в разных сложных условиях – по снегу, по грязи или по песку. Активируем «снежный». Схема на приборной панели показывает, что муфта зажалась до предела. Электроника при этом активно пресекает пробуксовки, и Palisade уверенно ездит по белой неглубокой каше.

От шоссе к Ферапонтово лежит дорога с обилием разновеликих неровностей. Сообщается, что российский Palisade имеет доработанные амортизаторы, с которыми ход по неважному покрытию якобы лучше. По факту же машина с 20-дюймовыми колесами ощутимо трясется на плохом участке до шорохов и поскрипываний в салоне. Позже испробовали вариант с 18-дюймовками – так оно явно комфортнее! А вот по ровному асфальту Palisade в любом случае катит подкупающе благородно. Не беспокоит вибрациями, не досаждает раскачкой и кренами, надежно держит курс и понятно управляется.

Вопрос топлива

Фото: Hyundai

На выбор бензиновый атмосферный мотор 3.6 V6 MPI (249 л.с.) и турбодизель R4 2.2 CRDi (200 л.с.). Понравились оба варианта. В обоих случаях двигатели на удивление мало слышны, кроссовер едет с приятным энтузиазмом, автоматическая коробка ассистирует адекватно и плавно. Различия некритичные – в нюансах. Так, передачи у дизельной модификации переключаются чаще, по паспорту она немного уступает бензиновой в динамике, но ощущается более живой и легкой на подъем.

Как дела с экономичностью? Большую часть пути мы использовали универсальный ездовой режим Smart – в нем настройки варьируются по ситуациям, соблюдали правила скорости и старались лишний раз не обгонять. Как результат – борткомпьютер у бензиновой версии показал средний расход в десять литров, а у дизельной – в семь. Что прямо-таки очень здорово для массивного автомобиля!

Подтверждаем тысячей километров: флагманский Hyundai-максимум удался. Резюмировать поэтому просто. Посмотрели на старенький палисад – резной. Испробовали новый Palisade – он привлекательно разный.