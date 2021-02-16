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По предварительной информации, емкость одного аккумуляторного блока составляет 25 кВт•ч. Зарядка осуществляется посредством постоянного тока, пиковое значение которого достигает 50 кВт. При этом робот-заправщик от Volkswagen способен нести «на борту» сразу несколько аккумуляторных блоков.

Работа для бота

Volkswagen Mobile Charging Robot

Журнал "Коммерсантъ Автопилот" от , стр. 18

Во время пандемии на АЗС появилась услуга бесконтактной заправки. Но как быть, если ваш автомобиль работает не на бензине или солярке, а на электричестве? И убрать из процесса зарядки заправщика, у которого маска иногда болтается под подбородком? Концерн Volkswagen представил остроумное решение – прототип автономного зарядного робота. Умный бот способен самостоятельно определять автомобиль, нуждающийся в зарядке, посредством соединения Car-to-X. В крайнем случае попросить его о помощи можно посредством специального приложения. Процесс зарядки также полностью автоматизирован. Робот-заправщик без посторонней помощи взаимодействует с автомобилем: открывает крышку, под которой скрывается зарядный разъем, а также подключает и отключает вспомогательное оборудование. Примечательно, что для одновременной зарядки нескольких транспортных средств робот использует дополнительный мобильный накопитель энергии. По завершении процедуры робот самостоятельно забирает мобильный накопитель энергии с целью зарядки другого автомобиля или его возвращения на центральную зарядную станцию.

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