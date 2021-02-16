Экранное время

Дисплей в современном автомобиле играет едва ли не большее значение, чем производительность мотора. Это в очередной раз доказывает компания Cadillac, которая, в рамках выставки CES 2021, продемонстрировала продвинутую мультимедийную систему, выводящую взаимодействие между пользователем и автомобилем на качественно новый уровень. Достигнуть результата удалось благодаря привлечению двух сторонних фирм, специализирующихся в области инновационных технологий. Благодаря Territory Studio, которая до сего момента занималась интуитивным дизайном в области кинематографа и компьютерных игр, все бортовые технологии будущих автомобилей Cadillac будут совмещать двухмерную и трехмерную графику, чтобы облегчить восприятие картинки рядовым пользователем. Другая компания, Rightpoint, которая также специализируется на дизайне и технологиях, помогла американскому бренду переосмыслить пользовательский опыт и по-новому определить, как должна выглядеть роскошь в переменчивом цифровом мире.