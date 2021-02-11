В Тюменской области ввели штраф за покупку алкоголя детям

Депутаты Тюменской областной думы приняли законопроект о назначении штрафа в размере от 500 до 1 тыс. руб. гражданам, купившим алкогольную продукцию для несовершеннолетних, сообщает ТАСС.

Согласно проекту областного прокурора Владислава Московских, принятие закона и установление административной ответственности по ст.2.10 административного кодекса Тюменской области («Приобретение гражданами алкогольной продукции для несовершеннолетнего»), позволит создать дополнительное препятствие для употребления алкоголя детьми и подростками. Законопроект был поддержан большинством голосов.

Напомним, в 2020 году тюменцы приобрели более 1.7 млн декалитров алкогольной продукции.

Ирина Пичурина