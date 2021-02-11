По факту гибели трех человек на пожаре в Воронежской области возбуждено уголовное дело

Управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) после пожара в селе Краснополье Воробьевского района. Об этом сообщили в ведомстве.

Около двух часов ночи 11 февраля, ликвидировав возгорание в доме на улице Ленинской, сотрудники пожарно-спасательных подразделений обнаружили тела трех погибших. Их личности устанавливаются. По предварительным данным, погибли двое мужчин и женщина. В рамках уголовного дела назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.

Олег Мухин