Благотворительная акция «Купи маску – спаси ребенку жизнь»

Компания «Викамед Текнолоджиз» и благотворительный фонд «Дети Ярославии» с октября 2020 года проводят совместную акцию «Купи маску – спаси ребенку жизнь» в поддержку детей с онкологическими и тяжелыми гематологическими заболеваниями.

С каждой покупки одноразовых защитных масок производитель часть вырученных средств переводит в благотворительный фонд. На упаковке изделий размещается специальный логотип, название акции и QR-код для перехода на соответствующую страницу сайта фонда.

Помощь направляется на оплату медицинских услуг (обследований и лабораторных исследований тяжелобольных детей), которые не входят в государственную программу бесплатного оказания медицинской помощи. Главным медицинским учреждением, где проводятся обследования детей, выступает Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

Приобретая маски, любая организация или человек может помочь тяжелобольным детям стать здоровыми или, как минимум, дать им шанс на выздоровление. Ряд известных людей города Ярославля и Ярославской области высказались в поддержку акции, записав видеообращения для социальных сетей.

Справка.

ООО «Викамед Текнолоджиз» – российский производитель одноразовой медицинской одежды и белья из нетканых материалов, в том числе используемых при оказании высокотехнологичных видов медицинской помощи. Производственные мощности расположены в Гаврилов-Яме, включенным в перечень моногородов. В состав производственного актива входит линия по изготовлению трехслойных и четырехслойных медицинских масок с уровнем защиты в 95% и 99% соответственно. Основными заказчиками компании являются государственные и частные медицинские учреждения, предприятия общепита.