Медведев вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Роберто Карбальес-Баэну во втором круге Australian Open. Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5, 6:1. В третьем круге он сыграет с сербом Филипом Краиновичем.

Медведев занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На турнирах серии Большого шлема он доходил до финала US Open в 2019 году. Сегодня, 11 февраля, спортсмену исполнилось 25 лет.

Первый турнир Большого шлема Australian Open стартовал 8 февраля в Мельбурне. Общий призовой фонд — $61 млн.

О первых матчах российских теннисистов в турнире — в материале “Ъ” «Первый круг — без потерь».