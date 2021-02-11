Более 49 млн рублей выделят Удмуртии на развитие промышленности

Минпромторг РФ одобрил заявку Удмуртии о предоставлении субсидии в 49,3 млн руб. на развитие промышленности. Средства выделят в 2021 году на условиях софинансирования регионом, сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на министра промышленности и торговли Виктора Лашкарева.

«Деньги можно будет потратить на компенсацию части затрат по подключению коммунальной инфраструктуры, части затрат на покупку нового оборудования или оплату первого взноса по договорам лизинга. С учетом средств из регионального бюджета всего на эти цели Удмуртия направит 80,2 млн руб.»,— отметил господин Лашкарев.

Отметим, что у получателей субсидии не должно быть неоплаченных штрафов, долгов перед банками и задолженностей по возврату субсидий. Также предприятия не могут находиться в процессе реорганизации или быть иностранным агентом. Подать заявку на получение поддержки они смогут во втором квартале 2021 году.