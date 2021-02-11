Число вакансий в строительстве в России выросло за год в 5 раз

Количество вакансий в строительной отрасли в России за 2020 год выросло в пять раз — до 545 тыс., сообщил начальник управления государственной службы и кадров департамента градостроительной политики Москвы Валерий Поцяпун. В столице, по словам чиновника, вакансий в сфере строительства за год пандемии коронавируса стало больше в 3,6 раза.

В январе прошлого года строительный рынок по всей стране насчитывал 108 тыс. вакансий, а к декабрю эта цифра увеличилась в пять раз. В Москве в начале года насчитывалось чуть больше 16 тыс. объявлений о найме сотрудников в сфере строительства, сказал господин Поцяпун. «В ноябре 2020 года это уже было 47 тыс., а в декабре достигло 59 тыс. вакансий»,— сообщил он на отраслевой конференции (цитата по ТАСС).

Из-за ограничений въезда на стройках в России за время пандемии организовалась нехватка кадров. Минстрой еще в декабре предложил решить эту проблему путем организованного завоза, размещения и оформления трудовых мигрантов.

Подробнее об этой инициативе — в материале “Ъ” «Мигрантов ждут на трудовой родине».