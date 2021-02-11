Новое предприятие «ЕвроХим» в Ленобласти запустят в 2023 году

Запуск производства на предприятии «ЕвроХим-Северо-Запад-2» в Ленобласти запланирован на 2023 год. Новый комплекс будет выпускать 1,4 млн тонн карбамида и 1 млн тонн аммиака ежегодно. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Общая сумма инвестиций в проект оценивается в сумму около 120 млрд рублей.

АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» управляет российскими активами EuroChem Group AG. В 2019 году на территории промзоны «Фосфорит» в Кингисеппском районе был открыт завод АО «ЕвроХим-Северо-Запад» по производству аммиака.