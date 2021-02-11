Собственником аэропорта Анапы стала кипрская компания

ОАО «Аэропорт Анапа» сменило собственника, теперь им владеет кипрская компания «Транспорт АМД-2 Лимитед», сведения об этом размещены в системе «СПАРК-Интерфакс». Это же организация с 2017 года владеет АО «Международный аэропорт «Краснодар» и с 2015 года - АО «Международный аэропорт Сочи».

Ранее анапская аэрогавань принадлежала гражданам России, чьи имена в системе «СПАРК-Интерфакс» не указаны.

Как писал “Ъ-Кубань”, 1 февраля оператор аэропортов Краснодара, Сочи и Анапы — ООО «Базэл Аэро» изменил название на «Аэродинамика». Ренейминг связывают с изменением масштаба деятельности оператора. «Переименование управляющей компании – результат трехлетней работы по изменению фирменного стиля аэропортов и управляющей компании», - сообщил оператор.

По данным «СПАРК-Интерфакс», головная компания аэрогаваней ООО «Аэродинамика» также принадлежит «Транспорт АМД-2 Лимитед».

Андрей Ульченко