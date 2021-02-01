Компанию «Базэл Аэро» переименовали в «Аэродинамика»

Оператор аэропортов Краснодара, Сочи и Анапы — ООО «Базэл Аэро» изменил название на «Аэродинамика». Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба компании.

Ренейминг связывают с изменением масштаба деятельности оператора. «Переименование управляющей компании – результат трехлетней работы по изменению фирменного стиля аэропортов и управляющей компании», - говорится в пресс-релизе.

Первым этапом работы стал ребрендинг аэропортов в 2018 году. Тогда были представлены новые логотипы и фирменный стиль трех международных аэропортов холдинга – Сочи, Краснодара и Анапы. В 2020 году компания обновила сайты аэропортов. Завершающим этапом стал ренейминг и ребрендинг управляющей компании.

В компании уверены, что прежнее название «Базэл Аэро» ассоциировался только с аэропортами Краснодарского края, но после расширения географии до Владивостока, оно перестало соответствовать концепции холдинга. «Новый бренд “Аэродинамика” как нельзя лучше отображает цели и задачи, поставленные акционерами, среди которых сингапурский аэропорт Changi и Сбербанк», - уточняют представители компании.

Компания «Аэродинамика», создана в 2007 году. Управляет аэропортами в Краснодаре, Сочи и Анапе. Аэропорты обслуживают 7% пассажиропотока и около 3% грузопотока России.

Как писал “Ъ-Кубань”, власти Краснодарского края в 2021 году заключат соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) на строительство нового терминала аэровокзального комплекса Краснодара. Объем инвестиций составит 25,6 млрд руб.

Наталья Решетняк