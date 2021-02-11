Независимые польские СМИ выступили против новых налогов на рекламу

Независимые польские газеты, новостные сайты и телеканалы провели 24-часовую акцию протеста против планов правительства страны ввести новый налог на размещение рекламы в СМИ. В среду, 10 февраля, печатные издания вышли с первой полосой, где на черном фоне была только надпись «Медиа без выбора», у новостных сайтов и телеканалов пользователи могли видеть только черный экран с этими словами.

Кроме того, 45 СМИ подписали письмо в адрес правительства, в котором разъяснили свою позицию в отношении нового налога. «Мы категорически против использования эпидемии в качестве оправдания введения новой, крайне тяжелой нагрузки для СМИ»,— говорится в письме.

Новый налог, по оценкам СМИ, будет забирать от 2% до 15% их доходов от рекламы в зависимости от размеров издания. Для многих СМИ это может стать серьезным, если не смертельным ударом. По мнению правительства Польши, новый налог, который планируется ввести с июля, поможет пополнить бюджет страны, истощенный пандемией. Он, согласно расчетам, может дать бюджету в 2022 году около €178 млн, которые могут быть потрачены на укрепление здравоохранения и культуры после окончания пандемии. Однако СМИ увидели в этом шаге попытку подорвать свободу прессы.

Как отмечает в редакционной статье Gazeta Wyborcza, эта забастовка СМИ войдет в историю борьбы за свободное слово и открытое общество: «Беда в том, что мы должны выступать с протестами впервые с 1989 года и с момента ликвидации цензуры. И что мы должны снова защищать демократию, которой мы так добивались».

Алена Миклашевская