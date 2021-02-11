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Возбуждено уголовное дело о клевете на главу Забайкальского края

В Забайкальском крае полиция возбудила уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ст. 128.1 УК РФ («Клевета»), сообщили местные СМИ. Основанием стала публикация в одном из анонимных Telegram-каналов. Там говорилось, что глава региона Александр Осипов был госпитализирован якобы после передозировки «волшебным порошком», а не с диагнозом COVID-19.

В главном управлении МВД по Забайкальскому краю “Ъ” подтвердили, что такое дело возбуждено. «Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, в том числе для установления владельца канала»,— сообщили “Ъ” в региональном управлении МВД.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, рассказал, что дело возбудили по заявлению, которое поступило «от одного из руководителей администрации». Ранее руководитель пресс-службы регправительства Ксения Хапицкая публично заявляла, что сведения о якобы пристрастии господина Осипова к наркотическим средствам являются «откровенной ложью» и что материалы будут переданы в правоохранительные органы.

Напомним, в конце 2020 года Госдума внесла изменения в ст. 128.1 УК РФ («Клевета») и ввела уголовную ответственность за клевету, распространенную в сети Интернет. Она наказывается штрафом до 1 млн руб., обязательными работами до 240 часов, принудительными работами на срок до двух лет, арестом на срок до двух месяцев или лишением свободы до двух лет.

Екатерина Еременко, Иркутск


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