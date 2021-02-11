В январе поток экспортных грузов в порты Азово-Черноморского бассейна вырос на 8,7%

В январе 2021 года погрузка экспортных грузов в адрес портов Азово-Черноморского бассейна составила 7,5 млн т. Этот показатель на 8,7% выше, чем в том же периоде 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

По данным пресс-служба, в направлении Новороссийска отправлено 3,3 млн т экспортных грузов (+15,7%), Вышестеблиевская (порт Тамань) — более 1,5 млн тонн (+8,9%), Туапсе — 1,4 млн т (на прежнем уровне), Грушевая — 0,5 млн тонн (-11,4%).

Отмечается, что наибольшую долю в структуре экспортного потока СКЖД составила нефть — 32,9%. Далее следуют уголь — 24%, зерно — 14,6%, черные металлы — 13,2%, железная руда — 4,1%, удобрения — 3,8%.

Наталья Шинкарева