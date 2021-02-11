Башкирия не будет возвращать поставщику пиксельные елки, закупленные с нарушениями

Башкирия не станет возвращать поставщику пиксельные новогодние елки, в закупках которых региональное УФАС выявило нарушения. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава республиканского управления антимонопольной службы Андрей Хомяков.

В декабре 2020 года УФАС обязало подмосковную компанию «Клирлайт рус» (Одинцово, принадлежит Сергею Макееву) вернуть в федеральный бюджет 115 млн руб., которые были выплачены ей по контракту с ГКУ «Хозяйственное управление» при управлении делами главы Башкирии за поставку новогодних пиксельных елок в восемь муниципалитетов республики. Обращение с требованием проверить законность сделки в антимонопольное ведомство направила координатор уфимского штаба Алексея Навального Лилия Чанышева.

ГКУ «Хозяйственное управление» заключило договор с «Клирлайт рус» как с единственным поставщиком, используя п.9 ч.1 ст. 93 закона «О контрактной системе», который позволяет заключать такие сделки в случае аварий и чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Как установило УФАС, в момент заключения контракта в Башкирии не действовал режим ЧС и не было аварий, для ликвидации которых были бы необходимы новогодние конструкции. Кроме того, проверка антимонопольного ведомства выявила, что в Башкирию пиксельные елки поставлялись по цене, на 80% превышающей цену производителя.

По словам господина Хомякова, так как елки уже приняты муниципалитетами, они останутся в регионе. «Мы увидели, что елки закупались в разы дороже, чем стоили на самом деле. Это и есть суть нашего решения. Что касается муниципалитетов, виновные должностные лица будут привлечены к административной ответственности», — отметил он.

Анна Соколова