Вице-премьер и два министра краевого правительства избавились от приставки и.о.

Трое руководителей в правительстве Пермского края избавились от приставки и.о. Как сообщает телеграм-канал «Компрос», с 11 февраля полноценным руководителем стал вице-премьер Алексей Черников, главы минтарифов и энергетики Артем Балахнин и минзакупок Алексей Зарубин.

До прихода в правительство Пермского края Алексей Черников возглавлял екатеринбургское ООО «Техконсур». Артем Балахнин ранее работал в структурах ПАО «Т Плюс». Алексей Зарубин являлся заместителем министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края