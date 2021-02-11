Самарский метрополитен за 2020 год перевез более 8,7 млн пассажиров

Пассажиропоток самарского метрополитена в 2020 году снизился на треть по сравнению с 2019 годом. Это следует из статистических данных, опубликованных на официальном сайте муниципального предприятия.

Среднесуточный пассажиропоток самарского метро составил около 24 тыс. человек (36 тыс. пассажиров в сутки в 2019 году), годовой пассажиропоток превысил 8,75 млн человек. В 2018 году услугами подземки воспользовались 37,66 тыс. пассажиров в сутки. В 2017 году пассажиропоток самарского метрополитена составлял 14,1 млн человек при среднесуточной посещаемости в 38,6 тыс. человек. Выполнение графика движения поездов в 2020 году составило 99,96%.

Ранее Новосибирский метрополитен сообщил о снижении пассажиропотока на 31%.

Андрей Сазонов