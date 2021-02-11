Снегопад погостит в столице

Столица готовится встречать аномально сильный снегопад. Эксперты прогнозируют транспортный коллапс, а власти утверждают, что для ликвидации последствий плохой погоды им потребуется около недели. В целом снегопады продолжаются в городе с начала недели, однако в четверг синоптики обещают начало «снежного шторма», который продлится до воскресенья. По данным Гидрометцентра, это будет самый продолжительный снегопад за три года.

В погодном центре «Фобос» добавили, что за несколько дней в Москве выпадет почти вся месячная норма осадков. В городе появятся сугробы высотой до полуметра. А в пятницу количество выпавшего снега может в 2 раза превысить рекорд 1973 года. Ветер с порывами до 20 м/с превратит снегопад в настоящую метель, подчеркнул ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков: «Мы, наверное, входим в самый снежный период этой зимы. Ожидается сильный продолжительный снег с метелью и снежными заносами. За -три дня выпадет от 30 до 40 см снега.

Основной удар стихии придется на пятницу-субботу.

Снегопад с метелью будет протекать при устойчивой минусовой температуре -13…-15 градусов. Таким образом, снег будет выпадать сухим, приведет к пышным сугробам, ни о каком таянии речь не идет. Такие продолжительные снегопады — явление достаточно редкое, встречаются раз в 7-10 лет. Если в настоящее время высота снежного покрова колеблется от 30 до 35 см, к концу этой недели прогнозируется до 60-65 см».

Накануне непогода значительно повлияла на ситуацию на столичных дорогах. По данным портала «Яндекс.Пробки», в среду вечером заторы достигали 9 баллов. В ближайшее время транспортный коллапс усугубится, предупреждает представитель Центра организации дорожного движения Сергей Стоянов: «До конца недели для автомобилистов будет непростой период — настоящее зимнее испытание. Коммунальные службы будут активно работать на улично-дорожной сети. Московских автомобилистов будут ожидать серьезные затруднения на дорогах: снежные заносы, как следствие, заторы и более длительные поездки по своим привычным маршрутам. Часы пик будут увеличиваться в среднем на час-полтора. Рекомендую, конечно же, планировать свои поездки на внепиковые часы, быть крайне осторожными на дорогах. Если планируете вовремя и быстро добраться, наверное, лучше передвигаться на метро. А автомобилистом нужно запасаться терпением и наслаждаться зимней погодой».

Как заявил заммэра Москвы Петр Бирюков, городские службы готовы к ликвидации мощного снегопада в столице. По его словам, на улицах будет работать 13,5 тыс. единиц специальной техники и примерно 60 тыс. дворников и специалистов по уборке снега на крышах. Впрочем, в мэрии не исключили временных трудностей, полностью последствия снегопада смогут устранить только через восемь дней. “Ъ FM” связался со столичными муниципальными депутатами и узнал у них, готовы ли коммунальные службы в их районах к аномальному снегопаду:

Александра Андреева, депутат муниципального собрания района Лефортово: «Бурную деятельность нашего “Жилищника” можно прокомментировать классическим стихотворением: “Что ни делает дурак, все он делает не так”. Пришел в “Жилищник” новый руководитель, она уволила кучу людей. В некоторых местах вместо трех дворников остался один — и это зимой. Сначала они снег во дворах не убирали, потом начали тракторами сгребать с дорог на газоны. Эти кучи достигли в некоторых местах человеческого роста. Машины не закуплены, дворники не наняты. А когда внезапно в феврале появляется снегопад, пытаются решать проблему за наш счет». Денис Шендерович, муниципальный депутат района Кунцево: «Своими глазами я видел нечищеные дорожки, возле домов, на подходах к метро люди падали. Я не вижу уборочной техники. Собираюсь целый день посвятить тому, чтобы обойти район и фиксировать все места, где этот снег не убран, зафиксировать бездействие коммунальных служб. На протяжении нескольких лет я вижу и слышу одно и то же: снегопад небывалый, все засыпало, извините. Никогда такого не было, и вот опять». Илья Свиридов, глава муниципального округа Таганский: «С большинства крыш сбрасывали снег, и, видимо, решили очистить кровлю, чтобы не произошло какого-то неожиданного обрушения масс снега и льда с крыши. Зима достаточно снежная. У нас уже копятся сугробы. Снег медленно вывозится, но все равно его еще много. У нас есть некоторые проблемы, потому что часть снегоуборочной техники выведена из строя, почему-то не починена до сих пор. Неделю назад менялся директор “Жилищника”. Сейчас посмотрим, как новое руководство справится».

Готовятся к сильному снегопаду и столичные аэропорты. Как рассказали “Ъ FM” в пресс-службах Шереметьево и Жуковского, погодные условия не должны повлиять на их работу — там подготовили необходимое количество спецтехники и реагентов. Представитель Внуково рассказал СМИ, что расчищать снег, обрабатывать взлетно-посадочные полосы и сами самолеты будут около сотни сотрудников, а также 73 единицы снегоуборочной техники. В Домодедово также перевели специальные службы в состояние повышенной готовности, рассказала пиар-директор аэропорта Дарья Коршунова:

«Безусловно, сильный снегопад может повлиять на видимость в районе аэродрома, на объем работы, которая требуется для очистки взлетно-посадочных полос и перрона. Аэропорт Домодедово обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы обеспечить бесперебойную работу, в том числе в сложных погодных условиях. Мы сформировали резерв химических реагентов, которых будет достаточно даже для 10-дневного непрерывного снегопада, подготовлено более 50 единиц спецтехники. Тем не менее, мы рекомендуем путешественникам, которые используют автомобильный транспорт, закладывать дополнительное время на поездку в аэропорт или пользоваться услугами аэроэкспресса».

Как ожидают синоптики, аномальный снегопад в Москве прекратится к началу новой недели. Тогда в столицу вернутся морозы до -25 градусов.

Ульяна Миненкова