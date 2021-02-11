В Краснодарском крае за сутки выявлено 174 новых случая заражения коронавирусной инфекцией

По состоянию на 11 февраля, в Краснодарском крае зафиксировано 174 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По информации пресс-службы краевой администрации, среди пациентов с подтвержденным COVID-19 - 93 женщины и 81 мужчина, также заразились шестеро детей. В настоящий момент в тяжелом состоянии в больницах региона находятся 104 человека.

Больше всего заболевших, 50 человек, выявлено в Краснодаре, по 16 человек заразились в Новороссийске и Лабинском районе, 14 человек – в Геленджике, 11 – в Мостовской районе. В Сочи и Ейском районе по восемь новых случаев заражения, еще семь человек заболело в Динском, шесть в Тимашевском районе, по пять - в Гулькевичском и Туапсинском районе, в Выселковском районе четверо заболевших, по три - в Абинском, Курганинском и Староминском районах. По два заболевших в Кавказском, Апшеронском и Павловском районах. Минимальное количество зараженных – в Анапе, Кореновском, Отрадненском, Темрюкском, Тбилисском, Успенском, Щербиновском, Новопокровском и Новокубанском районах, здесь заболело по одному человеку.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае коронавирусная инфекция обнаружилась у 35671 человека. За сутки из медицинских организаций края выписано с выздоровлением 383 человека, всего за период наблюдений выздоровело 28037 пациента.

Ольга Логинова